Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, где может сыграть с Медведевым
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26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге он обыграл канадца Николя Арсено (638-й в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:3.
Торонто. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 21:50 МСК
638
Николя Арсено
Н. Арсено
Окончен
0 : 2
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26
Алексей Попырин
А. Попырин
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Попырин восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Арсено девять эйсов, четыре двойные ошибки, а единственный заработанный брейк-пойнт он не реализовал.
В третьем круге соревнований Алексей Попырин встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Далибор Сврчина (Чехия).
«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Алексей Попырин — действующий чемпион соревнований.
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