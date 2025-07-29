Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, где может сыграть с Медведевым

26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге он обыграл канадца Николя Арсено (638-й в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Попырин восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Арсено девять эйсов, четыре двойные ошибки, а единственный заработанный брейк-пойнт он не реализовал.

В третьем круге соревнований Алексей Попырин встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Далибор Сврчина (Чехия).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Алексей Попырин — действующий чемпион соревнований.