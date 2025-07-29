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Карен Хачанов ответил, считает ли теннис лучшей работой в мире

Карен Хачанов ответил, считает ли теннис лучшей работой в мире
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, считает ли теннис лучшей работой в мире.

— Быть теннисистом — лучшая работа в мире?
— Смотря для кого (улыбается).

— И смотря, наверное, теннисистом какого уровня.
— Да, 100%.

— Есть же ребята, в третьей или четвёртой сотне или даже те, кто не добрался до топ-500.
— Уверен, им всё равно это нравится, иначе бы не занимались. Но при этом, когда у тебя больший успех, получается то, что хочется сделать и добиться — вдвойне приятно. Появляется дополнительное желание, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».

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