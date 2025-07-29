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Вероника Кудерметова — Ольга Данилович, результат матча 29 июля 2025, счёт 2:0, 2-й круг Монреаля

Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Монреале, где может сразиться с Гауфф
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42-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет $ 5 152 599.

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 22:15 МСК
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Ольга Данилович
40
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

В матче второго круга Кудерметова со счётом 6:4, 6:2 обыграла 40-ю ракетку мира из Сербии Ольгу Данилович (29).

Встреча Кудерметовой с Данилович продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Вероника два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ольги два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Кудерметовой в Монреале станет победительница матча Кори Гауфф (США, 1) – Даниэль Коллинз (США).

Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
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