Хачанов — о Джоковиче: у нас приятельские отношения, может из-за Сербии и России

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о противостоянии с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

— Победа над Джоковичем. После того, как это случилось, что он сказал?

— У нас всегда были приятельские отношения, может из-за Сербии и России. Он в конце улыбнулся и сказал: «Брате, поздравляю с этой победой, ты заслужил». Только в таком контексте от него речь. Не знаю, искренне или нет, но такие слова сказал после матча.

— Когда такое происходит один раз, приходит понимание, что это возможно?

— Это возможно. Но после этого было невозможно, к сожалению (смеётся).

— А почему?

— Пару матчей было, где вообще без шансов, а вот в парочке было близко, но в итоге Новак меня переигрывал. Думаю, и в техническом плане, плане тенниса, в вариативности, в нужный момент он не ошибся, например, а я ошибся. И ментально, ты знаешь, что Новака нужно душить. Или он сам как удав тебя душит, тебе нужно стараться его задушить, но не всегда это получается, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».

В 2018 году в финале «Мастерса» в Париже россиянин победил серба со счётом 7:5, 6:4. На счету Джоковича 11 побед над Хачановым. В 2025 году Карен в выставочном турнире в Херлингеме обыграл Новака.