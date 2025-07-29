Жасмин Паолини проиграла 110-й ракетке мира на старте турнира в Монреале
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Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини потерпела сенсационное поражение на старте хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 21:15 МСК
110
Аои Ито
А. Ито
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7 7
|
|5
|6 5
9
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В матче второго круга (стартовом для себя) Паолини (7) со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7) уступила 110-й ракетке мира из Японии 21-летней Аои Ито (Q).
Встреча Паолини с Ито продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках Жасмин два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Аои один эйс, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей Аои Ито в Монреале станет победительница матча Эшлин Крюгер (США, 26) — Джессика Бузас Манейро (Испания).
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