Жасмин Паолини проиграла 110-й ракетке мира на старте турнира в Монреале

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини потерпела сенсационное поражение на старте хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В матче второго круга (стартовом для себя) Паолини (7) со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7) уступила 110-й ракетке мира из Японии 21-летней Аои Ито (Q).

Встреча Паолини с Ито продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках Жасмин два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Аои один эйс, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Аои Ито в Монреале станет победительница матча Эшлин Крюгер (США, 26) — Джессика Бузас Манейро (Испания).