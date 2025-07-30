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Хачанов — о Федерере, Надале и Джоковиче: они разные и уникальные по-своему во всём

Хачанов — о Федерере, Надале и Джоковиче: они разные и уникальные по-своему во всём
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о феномене «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович) в мужском теннисе.

— Если брать Надаля, Федерера и Джоковича, что делает их теми, кем они являются?
— Все трое — разные. Начиная от страны, менталитета, поведения, позиционирования себя, бренда, имиджа — все разные и уникальные по-своему. Игра у всех разная, если говорим про теннис. Самое интересное, что они втроём смогли доминировать, играя в разный теннис, если говорить простым языком. Доминировали в туре на протяжении скольких, 15 лет? Большая уникальность, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».

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