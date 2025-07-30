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«Хоть я считаю себя молодым, но организм истощается». Карен Хачанов — о травмах

«Хоть я считаю себя молодым, но организм истощается». Карен Хачанов — о травмах
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, вызывает ли у него до сих пор сложности травма, которую он получил на «Ролан Гаррос» — 2023.

— «Ролан Гаррос» в 2023 году и частичный перелом в крестцовом отделе позвоночника. Ты не мог ходить.
— Не было такого, что не мог ходить, но было больно.

— До сих пор это вызывает сложности?
— Это глобальная проблема со спиной. Профессиональный спорт — не про здоровье. Уже потихоньку суставы стираются, всё вокруг воспаляется. Я высокий, нагрузка большая, мы часто меняем покрытия, бо́льшую часть сезона играем на харде. Это не асфальт, но жёсткое [покрытие], поэтому бёдра, страдают колени, у кого что. Сочетание нагрузок и возраста потихоньку… Хоть я считаю себя молодым, но организм истощается. Наверное, это глобальная проблема, как следить, чтобы играть, дай бог, ещё достаточно лет, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».

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