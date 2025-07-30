«Тяжело сравнивать». Хачанов ответил, что ценнее — медаль ОИ или победа над Джоковичем

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, что для него ценнее — победа над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже или серебро Олимпиады.

— Что ценнее — победа над Джоковичем в финале или серебро Олимпиады?

— Разные турниры, тяжело сравнивать. В этом противостоянии перевешивает серебро Олимпиады. «Мастерсов» у нас много, большой турнир, Новак тогда был первой ракеткой мира, самый большой титул в моей карьере, но Олимпиада — раз в четыре года. Серебро — одна из медалей на всю жизнь. Тяжело сравнивать, у нас часто сравнивают «Большой шлем» с Олимпиадой, а вот «Мастерс» — на данный момент не задавался таким вопросом, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».