«Думаю, она не замечала». Хачанов — о знаменитых криках Шараповой на корте

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как относится к крикам игроков во время ударов, в частности к знаменитым крикам титулованной соотечественницы Марии Шараповой.

— Крики, вздохи при ударах. Мне объясняли, что при выходе сильнее бьётся. Это помогает?

— Да. Больше дело привычки, кто-то играет, не издавая звуков, но тренеры с детства учили выдыхать, когда бьёшь. Таким образом ты добавляешь дополнительный импульс плюс работаешь с дыханием одновременно.

— Крики Марии Шараповой были больше шоу или в рамках необходимого?

— Может, она иногда громче [кричала]. Честно, думаю, она не замечала, ты это делаешь на автомате. Это ведь всё биомеханика, ты знаешь, как тебе бить, бежать. Ты видишь мяч — бьёшь. Ещё отдельно стараться громче кричать, думаю, не про неё точно, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».