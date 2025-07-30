Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Думаю, она не замечала». Хачанов — о знаменитых криках Шараповой на корте

«Думаю, она не замечала». Хачанов — о знаменитых криках Шараповой на корте
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как относится к крикам игроков во время ударов, в частности к знаменитым крикам титулованной соотечественницы Марии Шараповой.

— Крики, вздохи при ударах. Мне объясняли, что при выходе сильнее бьётся. Это помогает?
— Да. Больше дело привычки, кто-то играет, не издавая звуков, но тренеры с детства учили выдыхать, когда бьёшь. Таким образом ты добавляешь дополнительный импульс плюс работаешь с дыханием одновременно.

— Крики Марии Шараповой были больше шоу или в рамках необходимого?
— Может, она иногда громче [кричала]. Честно, думаю, она не замечала, ты это делаешь на автомате. Это ведь всё биомеханика, ты знаешь, как тебе бить, бежать. Ты видишь мяч — бьёшь. Ещё отдельно стараться громче кричать, думаю, не про неё точно, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».

Материалы по теме
Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы
Шарапова продаёт шикарный дом за $ 25 млн. Чем ей не угодила солнечная Калифорния? Шарапова продаёт шикарный дом за $ 25 млн. Чем ей не угодила солнечная Калифорния?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android