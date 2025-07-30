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Хачанов объяснил свою шутку, что женщины на «Шлемах» зарабатывают больше мужчин

Хачанов объяснил свою шутку, что женщины на «Шлемах» зарабатывают больше мужчин
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к равным призовым у мужчин и женщин на турнирах «Большого шлема».

— На турнирах «Большого шлема» пять сетов у мужчин, у женщин — три, при этом одинаковые гонорары. Ты считаешь это справедливым?
— Можно это даже поставить так, что девушки зарабатывают больше (смеётся). Как бы ни звучало, так и есть. Мы просто ставим вопрос времени, сколько ты проводишь на корте. Но это мы говорим про «Шлемы». На «Мастерсах», серии ATP-250 и ATP-500, у нас призовые больше. На «Шлемах» всегда стараются делать одинаково, это как правило.

— Не в обиду, но, когда смотришь мужской теннис, — это чуть другое.
— Да, это так и есть. Помню, на US Open играл два матча из пяти сетов по 3,5-4,5 часа, смотрю, у девочек — 6:1, 6:1 за 55 минут. Думаю: «Здорово» (улыбается). Я провёл на корте семь часов, они — два. Поэтому я и сказал, что если говорить в шутку, то женский теннис зарабатывает больше на «Шлемах». Они могут ещё сыграть пару, я её не играю последние восемь лет. Если я сыграл пять сетов, я не буду играть пару на следующий день, лучше спокойно потренируюсь, сделаю свою рутину, буду готовиться к следующему матчу. Девочкам даже лучше играть пару, таким образом ты остаёшься в тонусе. Играешь два сета, и у тебя на следующий день есть сила и энергия играть пару. Например, как тренировку, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».

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