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Диана Шнайдер — Мари Боузкова, результат матча 30 июля 2025, счёт 0:2, 2-й круг Монреаля

Диана Шнайдер потерпела поражение от Мари Боузковой на старте турнира в Монреале
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В прошлом году на канадском «тысячнике» Шнайдер дошла до полуфинала.

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 22:50 МСК
Мари Боузкова
39
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 5
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В матче второго круга (стартовом для себя) Шнайдер (14) со счётом 2:6, 6:7 (5:7) проиграла 39-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой.

Встреча Шнайдер с Боузковой продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Диана ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мари три эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Отметим, что только во второй партии данного матча к Шнайдер трижды выходил физиотерапевт.

Следующей соперницей Боузковой в Монреале станет победительница матча Софья Кенин (США, 23) — Виктория Мбоко (Канада, WC).

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