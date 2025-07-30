Диана Шнайдер потерпела поражение от Мари Боузковой на старте турнира в Монреале

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В прошлом году на канадском «тысячнике» Шнайдер дошла до полуфинала.

В матче второго круга (стартовом для себя) Шнайдер (14) со счётом 2:6, 6:7 (5:7) проиграла 39-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой.

Встреча Шнайдер с Боузковой продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Диана ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мари три эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Отметим, что только во второй партии данного матча к Шнайдер трижды выходил физиотерапевт.

Следующей соперницей Боузковой в Монреале станет победительница матча Софья Кенин (США, 23) — Виктория Мбоко (Канада, WC).