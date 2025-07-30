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Хачанов ответил, есть ли сейчас теннисистка, способная победить игрока из топ-20 ATP

Хачанов ответил, есть ли сейчас теннисистка, способная победить игрока из топ-20 ATP
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов считает, что в WTA-туре нет теннисистки, которая могла бы обыграть представителя ATP.

— Сейчас есть теннисистка, которая может обыграть кого-то из топ-20 ATP?
— Тяжело сказать.

— Например, Соболенко.
— Мы очень дружим с Ариной, она классно и здорово играет. У неё есть мощь, она превосходит всех по мощи в женском теннисе.

— Серена тоже была мощной.
— Есть брать пример Серены, это вроде из какого-то интервью было, что она играла…

— И она, и сестра. Он был на 203-м месте, он обыграл со счётом 6:2 Винус и 6:1 — Серену.
— Ну вот. Из топ-20, думаю, нет. Тяжело и вообще, зачем сравнивать мужской и женский теннис? Девочки, которые стоят в топ-20, топ-100, они добились вершин в женском теннисе. Они большие молодцы. Зачем сравнивать мужскую и женскую силы? Специфика, вариативность, скорость… Это как сравнивать по силе мужчину и женщину. В каких-то случаях они будут сильнее, но это ведь не только про силу. Дальше мы говорим про саму игру, про спорт. Бессмысленно сравнивать. Но ради интереса можно сыграть, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».

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