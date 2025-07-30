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Хачанов ответил, обязательно ли уезжать из России, чтобы стать крутым теннисистом

Хачанов ответил, обязательно ли уезжать из России, чтобы стать крутым теннисистом
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как стать крутым теннисистом.

— Если составить план «Как стать крутым теннисистом», будет обязательный пункт об отъезде из России?
— Не сказал бы, что обязательный, но желательный. Это даже статистика показывает. Путь наших легендарных теннисистов до нашего поколения, все почти в каком-то возрасте уезжали. До определённого возраста нет никаких проблем, у нас отличная школа для подрастающего поколения.

Но в один момент встаёт вопрос: «Что делать дальше, как прогрессировать?» У нас до сих пор нет этой системы, когда я был ребёнком, это все обсуждалось, как её создать, всё поменять, сделать академию, чтобы тренеры могли следить и контролировать теннисистов, с ними ездить. Этого нет. Возникает вопрос: «Как прогрессировать и создавать команду вокруг, чтобы она была из России?» Чтобы могли вести спортсмена из юниорского тенниса в профессиональный. Статистика показывает, что такого нет, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».

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