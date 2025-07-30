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Екатерина Александрова — Чжу Линь, результат матча 30 июля 2025, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Монтеррее

Екатерина Александрова сенсационно уступила 493-й ракетке во 2-м круге турнира в Монреале
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Монреале. В матче второго круга она проиграла китаянке Чжу Линь со счётом 6:1, 2:6, 4:6.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 00:20 МСК
Екатерина Александрова
15
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
1 		6 6
         
Чжу Линь
493
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Александрова сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Чжу Линь четыре подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

В следующем круге турнира китаянка встретится с победителем пары Сюзан Ламес из Нидерландов и Беатрис Хаддад Мая из Бразилии.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

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