Екатерина Александрова сенсационно уступила 493-й ракетке во 2-м круге турнира в Монреале
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Монреале. В матче второго круга она проиграла китаянке Чжу Линь со счётом 6:1, 2:6, 4:6.
Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 00:20 МСК
15
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
493
Чжу Линь
Ч. Линь
Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Александрова сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Чжу Линь четыре подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.
В следующем круге турнира китаянка встретится с победителем пары Сюзан Ламес из Нидерландов и Беатрис Хаддад Мая из Бразилии.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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