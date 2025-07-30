Екатерина Александрова сенсационно уступила 493-й ракетке во 2-м круге турнира в Монреале

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Монреале. В матче второго круга она проиграла китаянке Чжу Линь со счётом 6:1, 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Александрова сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Чжу Линь четыре подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

В следующем круге турнира китаянка встретится с победителем пары Сюзан Ламес из Нидерландов и Беатрис Хаддад Мая из Бразилии.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.