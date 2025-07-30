Роман Сафиуллин проиграл Касперу Рууду во втором круге турнира в Торонто

82-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл 13-му номеру рейтинга норвежцу Касперу Рууду во втором круге турнира в Торонто со счётом 3:6, 3:6.