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Роман Сафиуллин проиграл Касперу Рууду во втором круге турнира в Торонто

Роман Сафиуллин проиграл Касперу Рууду во втором круге турнира в Торонто
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82-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл 13-му номеру рейтинга норвежцу Касперу Рууду во втором круге турнира в Торонто со счётом 3:6, 3:6.

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 00:10 МСК
Роман Сафиуллин
82
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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Новости. Теннис
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