Роман Сафиуллин проиграл Касперу Рууду во втором круге турнира в Торонто
Поделиться
82-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл 13-му номеру рейтинга норвежцу Касперу Рууду во втором круге турнира в Торонто со счётом 3:6, 3:6.
Комментарии
- 30 июля 2025
-
01:36
-
01:26
-
01:06
-
00:54
-
00:49
-
00:46
-
00:39
-
00:20
-
00:08
-
00:01
- 29 июля 2025
-
23:50
-
23:41
-
23:38
-
23:27
-
23:24
-
23:15
-
23:05
-
22:45
-
22:43
-
22:28
-
21:56
-
21:47
-
21:40
-
21:32
-
20:58
-
20:56
-
20:54
-
20:47
-
20:33
-
20:30
-
20:00
-
19:33
-
19:21
-
18:57
-
18:49