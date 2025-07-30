Елена Рыбакина победила Хейли Баптист во втором круге турнира в Монреале

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла 50-й номер рейтинга американскую спортсменку Хейли Баптист во втором круге турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Казахстанская спортсменка в этой встрече сделала 10 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Рыбакина встретится с румынской спортсменкой Жаклин Кристиан.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по седьмое августа.