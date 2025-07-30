Елена Рыбакина победила Хейли Баптист во втором круге турнира в Монреале
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла 50-й номер рейтинга американскую спортсменку Хейли Баптист во втором круге турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:4, 6:2.
Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 01:15 МСК
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
50
Хейли Баптист
Х. Баптист
Матч продолжался 1 час 12 минут. Казахстанская спортсменка в этой встрече сделала 10 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Рыбакина встретится с румынской спортсменкой Жаклин Кристиан.
Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по седьмое августа.
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