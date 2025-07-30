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Елена Рыбакина — Хейли Баптист, результат матча 30 июля 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира WTA-1000 в Монреале

Елена Рыбакина победила Хейли Баптист во втором круге турнира в Монреале
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла 50-й номер рейтинга американскую спортсменку Хейли Баптист во втором круге турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:4, 6:2.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 01:15 МСК
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Хейли Баптист
50
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

Матч продолжался 1 час 12 минут. Казахстанская спортсменка в этой встрече сделала 10 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Рыбакина встретится с румынской спортсменкой Жаклин Кристиан.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по седьмое августа.

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