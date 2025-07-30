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Денис Шаповалов — Лёнен Тьен, результат матча 30 июля 2025, счёт 0:2, 2-й круг турнира ATP-1000 в Торонто

Денис Шаповалов проиграл Лёнеру Тьену во втором круге «Мастерса» в Торонто
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Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Торонто. В матче второго круга он проиграл американцу Лёнеру Тьену со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 02:10 МСК
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5
7 7 		7
         
Лёнер Тьен
61
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Шаповалов сделал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Тьена две подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге турнира американец встретится с победителем пары Райлли Опелка из США и Томаша Махача из Чехии.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Призовой фонд соревнования составляет $ 9 193 540.

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