Денис Шаповалов проиграл Лёнеру Тьену во втором круге «Мастерса» в Торонто
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Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Торонто. В матче второго круга он проиграл американцу Лёнеру Тьену со счётом 6:7 (4:7), 5:7.
Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 02:10 МСК
29
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
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61
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Шаповалов сделал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Тьена две подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге турнира американец встретится с победителем пары Райлли Опелка из США и Томаша Махача из Чехии.
Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Призовой фонд соревнования составляет $ 9 193 540.
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