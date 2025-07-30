Денис Шаповалов проиграл Лёнеру Тьену во втором круге «Мастерса» в Торонто

Канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Торонто. В матче второго круга он проиграл американцу Лёнеру Тьену со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Шаповалов сделал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Тьена две подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге турнира американец встретится с победителем пары Райлли Опелка из США и Томаша Махача из Чехии.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Призовой фонд соревнования составляет $ 9 193 540.