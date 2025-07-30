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Кори Гауфф победила Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Монреале

Кори Гауфф победила Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Монреале
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира в Монреале. В матче второго круга она обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 02:10 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 7
5 		6 6 2
         
Даниэль Коллинз
61
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Продолжительность встречи составила 2 час 54 минуты. За это время Гауфф сделала два эйса, допустила 23 двойную ошибку и реализовала девять из 16 брейк-пойнтов. На счету Коллинз две подачи навылет, 11 двойных ошибок и девять реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем круге турнира американка встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

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