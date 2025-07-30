Кори Гауфф победила Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Монреале

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира в Монреале. В матче второго круга она обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 час 54 минуты. За это время Гауфф сделала два эйса, допустила 23 двойную ошибку и реализовала девять из 16 брейк-пойнтов. На счету Коллинз две подачи навылет, 11 двойных ошибок и девять реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем круге турнира американка встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.