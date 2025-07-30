«Важно, кого ты представляешь». Хачанов — о критике в адрес Шараповой из-за отъезда в США

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал критику в сторону россиянки Марии Шараповой по поводу её отъезда в США.

— В один момент была критика в адрес Шараповой, мол, какая она наша, живёт в США.

— А кого она представляла?

— Россию.

— Ну вот.

— Правильно понимаю, что невозможно быть теннисистом топ-уровня, всё время находясь в России?

— Нельзя привязываться к тому, где ты живёшь. Важно, кого ты представляешь. Она уехала в США, родители решили, что там становление Шараповой, в итоге, той легендарной теннисистки. Думаю, это благодаря тому, что она уехала в США и там папа до определённого возраста ей занимался, всё делал. Из-за этого говорить, что она не тренировалась в России, поэтому не наша, очень странно, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».