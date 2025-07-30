Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто, где встретится с Попыриным

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл 120-й номер рейтинга чешского спортсмена Далибора Сврчину во втором круге турнира в Торонто со счётом 7:5 (7:3), 6:4.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Российский теннисист в этой встрече сделал четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Медведев встретится с австралийским спортсменом Александром Попыриным.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.