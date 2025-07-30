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Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто, где встретится с Попыриным

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто, где встретится с Попыриным
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14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл 120-й номер рейтинга чешского спортсмена Далибора Сврчину во втором круге турнира в Торонто со счётом 7:5 (7:3), 6:4.

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 01:55 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Далибор Сврчина
120
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина

Матч продолжался 1 час 50 минут. Российский теннисист в этой встрече сделал четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Медведев встретится с австралийским спортсменом Александром Попыриным.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.

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