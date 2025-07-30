Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто, где встретится с Попыриным
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14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл 120-й номер рейтинга чешского спортсмена Далибора Сврчину во втором круге турнира в Торонто со счётом 7:5 (7:3), 6:4.
Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 01:55 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
120
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Матч продолжался 1 час 50 минут. Российский теннисист в этой встрече сделал четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Медведев встретится с австралийским спортсменом Александром Попыриным.
Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по седьмое августа.
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