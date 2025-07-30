Александр Зверев обыграл Адама Уолтона во втором круге «Мастерса» в Торонто
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто. В матче второго круга он обыграл австралийца Адама Уолтона со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 04:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
88
Адам Уолтон
А. Уолтон
Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время Зверев сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Уолтона пять подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из трёх.
В следующем круге турнира американец встретится с победителем пары Тристан Скулкейт из Австралии и Маттео Арнальди из Италии.
Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Призовой фонд соревнования составляет $ 9 193 540.
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