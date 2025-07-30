Александр Зверев обыграл Адама Уолтона во втором круге «Мастерса» в Торонто

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто. В матче второго круга он обыграл австралийца Адама Уолтона со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время Зверев сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету Уолтона пять подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из трёх.

В следующем круге турнира американец встретится с победителем пары Тристан Скулкейт из Австралии и Маттео Арнальди из Италии.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Призовой фонд соревнования составляет $ 9 193 540.