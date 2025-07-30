Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня в ночь с 29 на 30 июля

В ночь с 29 на 30 июля по московскому времени в Торонто (Канада) прошёл второй игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго круга. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. АТР-1000, Монреаль (Канада). Второй круг (время московское).

Райлли Опелка (США) — Томаш Махач (Чехия, 16) — 7:6, 6:7, 6:3;

Роман Сафиуллин (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 3:6, 3:6;

Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — Маттео Арнальди (Италия, 32) — 3:6, 6:3, 3:6;

Даниил Медведев (Россия, 10) — Далибор Сврчина (Чехия, LL) — 7:6, 6:4;

Денис Шаповалов (Канада, 22) — Лёнер Тьен (США) — 6:7, 5:7;

Александр Зверев (Германия, 1) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:6, 6:4.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является представитель Австралии Алексей Попырин.