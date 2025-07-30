Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня в ночь с 29 на 30 июля

Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня в ночь с 29 на 30 июля
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 июля по московскому времени в Торонто (Канада) прошёл второй игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго круга. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. АТР-1000, Монреаль (Канада). Второй круг (время московское).

Райлли Опелка (США) — Томаш Махач (Чехия, 16) — 7:6, 6:7, 6:3;
Роман Сафиуллин (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 3:6, 3:6;
Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — Маттео Арнальди (Италия, 32) — 3:6, 6:3, 3:6;
Даниил Медведев (Россия, 10) — Далибор Сврчина (Чехия, LL) — 7:6, 6:4;
Денис Шаповалов (Канада, 22) — Лёнер Тьен (США) — 6:7, 5:7;
Александр Зверев (Германия, 1) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:6, 6:4.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является представитель Австралии Алексей Попырин.

Сетка «Мастерса» в Торонто
Календарь "Мастерса" в Торонто
Материалы по теме
«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 29 июля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android