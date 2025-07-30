Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня 29 июля

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В ночь с 29 июля на 30 июля в Монреале (Канада) прошёл второй игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1-й/2-й круг. Результаты 29-30 июля (время московское).

Анна Блинкова (Россия) — Дарья Касаткина (Австралия) — 1:6, 4:6;

Даяна Ястремская (Украина) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 3:6, 7:6, 6:2;

Ребекка Марино (Канада) — Эмма Наварро (США) — 1:6, 2:6;

Энн Ли (США) — Анна Калинская (Россия) — 6:7, 6:0, 3:6;

Марта Костюк (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 2:6, 6:3, 6:2;

Аои Ито (Япония) — Жасмин Паолини (Италия) — 2:6, 7:5, 7:6;

Вероника Кудерметова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:4, 6:2;

Мирра Андреева (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада) — Андрееску снялась

Екатерина Александрова (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:1, 2:6, 4:6;

Мари Боузкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:2, 7:6;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Хейли Баптист (США) — 6:4, 6:3;

Кори Гауфф (США) — Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 4:6, 7:6.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа.