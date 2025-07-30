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Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 30 июля

Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 30 июля
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Сегодня, 30 июля, и в ночь на 31 июля в Монреале (Канада) пройдёт четвёртый игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 2-й круг. Расписание 30-31 июля (время московское)

  • 18:00. Мэдисон Киз (США, 6) — Лаура Зигемунд (Германия, Q);
  • 18:00. Людмила Самсонова (Россия, 13) – Намои Осака (Япония);
  • Рената Сарасуа (Мексика) – Елена Остапенко (Латвия, 22)
  • 19:30. Ханьюй Го (Китай, Q) – Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • 19:30. Клара Таусон (Дания, 16) – Лючия Бронцетти (Италия);
  • 21:00. Мария Саккари (Греция) – Джессика Пегула (США, 3);
  • 21:00. Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Анна Калинская (Россия);
  • 00:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) – Ева Лис (Германия);
  • 1:00. Эмма Радукану (Великобритания) – Питон Стирнс (США, 32);
  • 2:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 17) – Эжени Бушар (Канада, WC);
  • 2:30. Аманда Анисимова (США, 5) – Лулу Сун (Новая Зеландия);
  • 3:30. Камилла Рахимова (Россия, Q) – Элина Свитолина (Украина, 10).
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