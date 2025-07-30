Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 30 июля

Сегодня, 30 июля, и в ночь на 31 июля в Монреале (Канада) пройдёт четвёртый игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 2-й круг. Расписание 30-31 июля (время московское)