Карен Хачанов рассказал, как теннисисты относятся к выходкам Александра Бублика

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к представителю Казахстана Александру Бублику.

— Как теннисисты относятся к Бублику?

— У меня с Сашей хорошие отношения. Каждый сам решает, как себя позиционировать. В этом есть своя идентичность, имидж, определённое становление спортсмена. Дальше уже болельщики выбирают, кого поддерживать. Кому-то это нравится, кому-то нет. Конечно, против таких соперников непросто играть. Именно ментально, постоянно что-то отвлекает тебя. Ты не знаешь, специально он это делает или нет, это его стиль.

Знаю, что в своё время Макинрой это делал специально и, вроде, не скрывал. Специально вынуждал, спорил с судьями, что-то говорил соперникам. Мне было бы интересно у него спросить, как он умудрялся сам не поплыть с учётом такого хаоса на корте. Потом появился Кирьос, который это всё делал, но было видно, что ему мешало. Даже на примере матча со мной он заводился, его несло и он не мог это контролировать. Саша тоже бывает. Не сказал бы, что делает в большей манере, чем Макинрой или Кирьос.

— Тебя это не раздражает?

— Нет.

— Укороченные подачи не кажутся неуважительными?

— Он попадает в корт, куда надо, по правилам. С другой стороны ты можешь думать, что проще отбить, чем если он подаст сильно свою первую или вторую подачу, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».