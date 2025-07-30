Рыбакина и Носкова — лидеры по количеству эйсов на турнирах WTA-1000 в 2025 году

Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнялась с чешской теннисисткой Линдой Носковой (23-й номер рейтинга) по количеству выполненных эйсов на турнирах категории WTA-1000 в сезоне, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

На данный момент Рыбакина и Носкова имеют одинаковый показатель, равный 93 подачам навылет в сезоне-2025. В пятёрке лидеров также находятся россиянка Мирра Андреева (90), японка Наоми Осака (78) и американка Алисия Паркс (74).

Рыбакина продолжает борьбу на проходящем турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга она сыграет с румынкой Жаклин Кристиан.