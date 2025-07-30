Медведев попал в топ-3 по статистическому показателю на хардовых «Мастерсах»

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вошёл в тройку лучших теннисистов по проценту побед на хардовых «Мастерсах» среди игроков, рождённых с 1990 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Даниил Медведев одержал победу в 70,2% матчей, в которых он принимал участие на турнирах категории «Мастерс». Также в лидирующей тройке по данному показателю среди теннисистов, рождённых с 1990 года, находятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Медведев принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Торонто (Канада). В матче третьего круга турнира он сыграет с прошлогодним победителем соревнований австралийцем Алексеем Попыриным.