Виктория Мбоко установила уникальное достижение для канадского тенниса

85-я ракетка мира Виктория Мбоко стала самой молодой представительницей Канады, которой удалось обыграть чемпионку турнира серии «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Мбоко обыграла американку Софью Кенин во втором круге «тысячника» в канадском Монреале (6:2, 6:3).

Мбоко одержала победу над Кенин в возрасте 18 лет и 336 дней. Ранее самой молодой представительницей Канады, которой удалось одержать победу над чемпионкой «Большого шлема», являлась Бьянка Андрееску (19 лет и 50 дней).

В третьем круге турнира в Монреале Виктория Мбоко сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.