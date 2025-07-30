Виктория Мбоко установила уникальное достижение для канадского тенниса
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85-я ракетка мира Виктория Мбоко стала самой молодой представительницей Канады, которой удалось обыграть чемпионку турнира серии «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Мбоко обыграла американку Софью Кенин во втором круге «тысячника» в канадском Монреале (6:2, 6:3).
Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 05:25 МСК
27
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Мбоко одержала победу над Кенин в возрасте 18 лет и 336 дней. Ранее самой молодой представительницей Канады, которой удалось одержать победу над чемпионкой «Большого шлема», являлась Бьянка Андрееску (19 лет и 50 дней).
В третьем круге турнира в Монреале Виктория Мбоко сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.
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