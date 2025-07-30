«Почему это всё время случается со мной?» Андрееску — о травме на турнире в Монреале

Победительница US Open — 2019, 187-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску рассказала о своих ощущениях после того, как получила травму в матче первого круга турнира в Монреале (Канада). В одном из эпизодов игры с чешкой Барборой Крейчиковой (6:3, 6:4) Андрееску сильно подвернула ногу.

«Это было неожиданно. Просто произошло. Каждый день тренируюсь. Делаю упражнения на стопы, на голеностопы. Действительно не могу объяснить это. Может быть, эмоции, может, усталость. Просто неудачно наступила. Всё, что могу сказать — это был несчастный случай.

Единственное, о чём я могла думать, это: «Почему опять?» Кажется, я даже закричала: «Почему это всё время случается со мной?» Мне стало очень тяжело. Я играла дома, перед своей публикой. Вела в счёте, был матчбол. Это было безумие. В какой-то момент я даже засмеялась, потому что ситуация была абсурдной. Для меня это просто безумие. Я стараюсь держаться, сохранять позитив, но это становится всё сложнее», – сказала Андрееску на пресс-конференции турнира в Монреале.

Ранее стало известно, что Андрееску снялась с турнира в Монреале. В матче третьего круга турнира она должна была сыграть с россиянкой Миррой Андреевой.