Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Почему это всё время случается со мной?» Андрееску — о травме на турнире в Монреале

«Почему это всё время случается со мной?» Андрееску — о травме на турнире в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница US Open — 2019, 187-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску рассказала о своих ощущениях после того, как получила травму в матче первого круга турнира в Монреале (Канада). В одном из эпизодов игры с чешкой Барборой Крейчиковой (6:3, 6:4) Андрееску сильно подвернула ногу.

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 02:10 МСК
Бьянка Андрееску
187
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Барбора Крейчикова
80
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Это было неожиданно. Просто произошло. Каждый день тренируюсь. Делаю упражнения на стопы, на голеностопы. Действительно не могу объяснить это. Может быть, эмоции, может, усталость. Просто неудачно наступила. Всё, что могу сказать — это был несчастный случай.

Единственное, о чём я могла думать, это: «Почему опять?» Кажется, я даже закричала: «Почему это всё время случается со мной?» Мне стало очень тяжело. Я играла дома, перед своей публикой. Вела в счёте, был матчбол. Это было безумие. В какой-то момент я даже засмеялась, потому что ситуация была абсурдной. Для меня это просто безумие. Я стараюсь держаться, сохранять позитив, но это становится всё сложнее», – сказала Андрееску на пресс-конференции турнира в Монреале.

Ранее стало известно, что Андрееску снялась с турнира в Монреале. В матче третьего круга турнира она должна была сыграть с россиянкой Миррой Андреевой.

Материалы по теме
Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы
Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android