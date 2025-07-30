Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Думала об этом». Бьянка Андрееску высказалась о завершении карьеры

«Думала об этом». Бьянка Андрееску высказалась о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница US Open — 2019, 187-я ракетка мира канадка Бьянка Андрееску высказалась о возможном завершении карьеры, отметив, что не планирует заканчивать с теннисом на данный момент.

«В плохие дни, а это был определённо именно такой день — в голову лезут разные мысли. Но в глубине души я знаю, что по-настоящему люблю этот спорт. Он дал мне так много. И те эмоции, что я испытываю. Например, играть перед своей публикой, победить и завершить матч, даже с травмой — это было невероятно. Если говорить о завершении карьеры — конечно, я думала об этом. Но мои цели остаются прежними. Да, будут плохие дни. Но я знаю, чего хочу добиться в этом спорте. Всё, что мне остаётся — это отдавать всё, что могу. И я знаю, что мы не сделали ничего неправильно. Да, наверное… просто так вышло. Вселенная продолжает испытывать меня, но я знаю — это сделает меня сильнее», – сказала Андрееску на пресс-конференции турнира в Монреале.

Ранее Бьянка Андрееску снялась с матча третьего круга турнира в канадском Монреале с россиянкой Миррой Андреевой из-за травмы голеностопа, которую она получила в стартовой встрече соревнований с чешкой Барборой Крейчиковой (6:3, 6:4).

Материалы по теме
Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы
Хачанов одолел 140-ю ракетку во втором круге Торонто! Мирра прошла в Монреале без борьбы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android