Де Минор попросил организаторов US Open предоставить уайлд-кард на участие в миксте

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор попросил организаторов US Open — 2025 предоставить уайлд-кард на участие в миксте, который впервые пройдёт за неделю до старта основного турнира (с 19 по 20 августа).

«Кэти и я очень хотели бы получить уайлд-кард. Пожалуйста! Очень-очень просим», — написал де Минор на своей странице в социальных сетях.

Де Минор планирует выступить в миксте со своей девушкой, британской теннисисткой Кэти Бултер. Ранее пресс-служба US Open – 2025 опубликовала участников соревнований. На данный момент пара не попала в список, однако ещё имеет возможность получить уайлд-кард.