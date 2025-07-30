«Он не будет ездить со мной на турниры». Руне рассказал о работе с Андре Агасси

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал об опыте работы с бывшей первой ракеткой мира, восьмикратным чемпионом турниров «Большого шлема» американцем Андре Агасси.

«Мы связались после «Ролан Гаррос». Созвонились, пообщались, обсудили возможность провести вместе несколько дней. Мне было очень интересно услышать его мнение о моей игре, как он её видит, в чём может помочь. Конечно, три дня не изменят всего, но это был классный опыт — услышать его точку зрения. Мы много говорили и хорошо поработали на корте.

Он не будет ездить со мной на турниры, он не мой тренер в полном смысле, но мы остаёмся на связи. Он потрясающий человек, и я очень уважаю его видение тенниса — оно невероятное. Его карьера, конечно, тоже впечатляет. Я смотрел множество его матчей и очень его уважаю.

У меня есть мой постоянный тренер Ларс — он делает основную работу. Он просто потрясающий. Я его уважаю и ценю. Он сыграл ключевую роль в том, кем я стал как игрок. Я не собираюсь ничего менять», – сказал Руне на пресс-конференции турнира в Монреале.