Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 30 июля

«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 30 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июля, и в ночь на 31 июля в Торонто (Канада) пройдёт третий игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Второй круг, третий круг (время московское). Расписание:

30 июля.

18:00. Андрей Рублёв (Россия) — Юго Гастон (Франция).

19:30. Александар Вукич (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

19:30. Флавио Коболли (Италия) — Алексис Галарно (Канада)

21:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Йосуке Ватануки (Япония).

21:00. Тристан Бойер (США) — Якуб Меншик (Чехия).

22:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Корентен Муте (Франция).

31 июля.

00:00. Стефанос Циципас (Греция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

1:30. Франсиско Комесанья (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).

2:00. Фабиан Марожан (Венгрия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

3:30. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Тейлор Фриц (США).

Материалы по теме
Ещё три россиянки — во втором круге Канады. А Медведев и Рублёв узнали соперников
Ещё три россиянки — во втором круге Канады. А Медведев и Рублёв узнали соперников
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android