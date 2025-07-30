«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 30 июля

Сегодня, 30 июля, и в ночь на 31 июля в Торонто (Канада) пройдёт третий игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Второй круг, третий круг (время московское). Расписание:
30 июля.
18:00. Андрей Рублёв (Россия) — Юго Гастон (Франция).
19:30. Александар Вукич (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
19:30. Флавио Коболли (Италия) — Алексис Галарно (Канада)
21:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Йосуке Ватануки (Япония).
21:00. Тристан Бойер (США) — Якуб Меншик (Чехия).
22:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Корентен Муте (Франция).
31 июля.
00:00. Стефанос Циципас (Греция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
1:30. Франсиско Комесанья (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).
2:00. Фабиан Марожан (Венгрия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
3:30. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Тейлор Фриц (США).