«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 30 июля

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Сегодня, 30 июля, и в ночь на 31 июля в Торонто (Канада) пройдёт третий игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Второй круг, третий круг (время московское). Расписание:

30 июля.

18:00. Андрей Рублёв (Россия) — Юго Гастон (Франция).

19:30. Александар Вукич (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

19:30. Флавио Коболли (Италия) — Алексис Галарно (Канада)

21:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Йосуке Ватануки (Япония).

21:00. Тристан Бойер (США) — Якуб Меншик (Чехия).

22:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Корентен Муте (Франция).

31 июля.

00:00. Стефанос Циципас (Греция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

1:30. Франсиско Комесанья (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия).

2:00. Фабиан Марожан (Венгрия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

3:30. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Тейлор Фриц (США).