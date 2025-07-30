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Паолини опубликовала пост после сенсационного поражения от 110-й ракетки мира в Монреале

Паолини опубликовала пост после сенсационного поражения от 110-й ракетки мира в Монреале
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Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост после сенсационного поражения на старте хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Паолини уступила 110-й ракетке мира из Японии 21-летней Аои Ито. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 21:15 МСК
Аои Ито
110
Япония
Аои Ито
А. Ито
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7
6 		5 6 5
         
Жасмин Паолини
9
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Сегодня мне это [победить] не удалось, но мы продолжаем работу», — написала Паолини на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по 8 августа. В прошлом году он проходил в канадском Торонто, где победу одержала американская теннисистка Джессика Пегула.

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