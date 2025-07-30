Паолини опубликовала пост после сенсационного поражения от 110-й ракетки мира в Монреале
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Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост после сенсационного поражения на старте хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго круга Паолини уступила 110-й ракетке мира из Японии 21-летней Аои Ито. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).
Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 21:15 МСК
110
Аои Ито
А. Ито
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7 7
|
|5
|6 5
9
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Сегодня мне это [победить] не удалось, но мы продолжаем работу», — написала Паолини на своей странице в социальных сетях.
Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по 8 августа. В прошлом году он проходил в канадском Торонто, где победу одержала американская теннисистка Джессика Пегула.
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