Александр Зверев стал вторым теннисистом, одержавшим 275 и более побед с 2020 года
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал вторым теннисистом, который достиг отметки в 275 побед с 2020 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Зверев одержал победу в матче второго круга «Мастерса» в Торонто над австралийцем Адамом Уолтоном (7:6 (8:6), 6:4).
Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 04:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
88
Адам Уолтон
А. Уолтон
Ранее отметки в 275 побед и более с 2020 года достиг итальянец Янник Синнер. К данному моменту у него 278 выигранных матчей.
В третьем круге турнира в Торонто Александр Зверев сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди. «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 8 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.
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