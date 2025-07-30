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Александр Зверев стал вторым теннисистом, одержавшим 275 и более побед с 2020 года

Александр Зверев стал вторым теннисистом, одержавшим 275 и более побед с 2020 года
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал вторым теннисистом, который достиг отметки в 275 побед с 2020 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Зверев одержал победу в матче второго круга «Мастерса» в Торонто над австралийцем Адамом Уолтоном (7:6 (8:6), 6:4).

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 04:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Адам Уолтон
88
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Ранее отметки в 275 побед и более с 2020 года достиг итальянец Янник Синнер. К данному моменту у него 278 выигранных матчей.

В третьем круге турнира в Торонто Александр Зверев сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди. «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 8 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.

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