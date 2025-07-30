Александр Зверев стал вторым теннисистом, одержавшим 275 и более побед с 2020 года

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал вторым теннисистом, который достиг отметки в 275 побед с 2020 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Зверев одержал победу в матче второго круга «Мастерса» в Торонто над австралийцем Адамом Уолтоном (7:6 (8:6), 6:4).

Ранее отметки в 275 побед и более с 2020 года достиг итальянец Янник Синнер. К данному моменту у него 278 выигранных матчей.

В третьем круге турнира в Торонто Александр Зверев сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди. «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 8 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.