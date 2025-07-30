Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти — об игре на харде: приходится действовать более импульсивно

Музетти — об игре на харде: приходится действовать более импульсивно
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, какие компоненты игры ему приходится менять, чтобы адаптироваться к матчам на харде.

– Ты хорошо играешь на разных покрытиях, но здесь — на быстром, какие главные изменения тебе приходится вносить?
— Думаю, самое главное для меня — адаптироваться к скорости корта. На грунте, например, у тебя есть больше времени подумать. Здесь приходится действовать более импульсивно, а это не совсем соответствует моему привычному игровому плану. Поэтому мне нужно немного менять свою личность и стиль игры, чтобы подстроиться под такие условия.

Но, думаю, в первом матче турнира я очень хорошо сыграл с форхенда — это то, над чем мы много работаем. Самое важное для меня — это подача и приём. Именно они являются ключом к хорошей игре на таком быстром покрытии, – сказал Музетти в студии Tennis Channel.

Музетти вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, где сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.

Материалы по теме
Медведев — в третьем круге Торонто: Даниил сразится с действующим чемпионом Канады
Медведев — в третьем круге Торонто: Даниил сразится с действующим чемпионом Канады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android