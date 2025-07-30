Музетти — об игре на харде: приходится действовать более импульсивно

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, какие компоненты игры ему приходится менять, чтобы адаптироваться к матчам на харде.

– Ты хорошо играешь на разных покрытиях, но здесь — на быстром, какие главные изменения тебе приходится вносить?

— Думаю, самое главное для меня — адаптироваться к скорости корта. На грунте, например, у тебя есть больше времени подумать. Здесь приходится действовать более импульсивно, а это не совсем соответствует моему привычному игровому плану. Поэтому мне нужно немного менять свою личность и стиль игры, чтобы подстроиться под такие условия.

Но, думаю, в первом матче турнира я очень хорошо сыграл с форхенда — это то, над чем мы много работаем. Самое важное для меня — это подача и приём. Именно они являются ключом к хорошей игре на таком быстром покрытии, – сказал Музетти в студии Tennis Channel.

Музетти вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, где сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.