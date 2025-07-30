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Циципас: после долгой разлуки я воссоединился с человеком, который первым поверил в меня

Циципас: после долгой разлуки я воссоединился с человеком, который первым поверил в меня
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал пост о возобновлении работы со своим отцом Апостолосом Циципасом.

«Иногда мы возвращаемся к тому, с чего начали. После долгой разлуки я воссоединился с человеком, который первым поверил в меня, — с моим отцом. Я благодарен за то, что снова могу разделить с ним предстоящий путь. Мы вместе прошли через все этапы этого путешествия, и следующий этап кажется правильным. Иногда возвращение домой — это самый смелый шаг вперёд», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас завершил сотрудничество с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем. Греческий теннисист работал с наставником с конца мая 2025 года. Ранее Иванишевич публично раскритиковал физическую форму Циципаса во время совместной работы с ним.

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