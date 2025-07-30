Каспер Рууд присоединился к команде Европы на Кубке Лэйвера — 2025

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выступит на Кубке Лэйвера — 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Об этом сообщила пресс-служба выставочных соревнований.

Он стал четвёртым участником команды Европы на турнире. Ранее было подтверждено участие испанца Карлоса Алькараса, немца Александра Зверева и датчанина Хольгера Руне. Имена ещё двух игроков команды будут озвучены позднее.

В этом сезоне состоится уже восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера. Отметим, что капитаном команды Европы впервые станет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа.