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Каспер Рууд присоединился к команде Европы на Кубке Лэйвера — 2025

Каспер Рууд присоединился к команде Европы на Кубке Лэйвера — 2025
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выступит на Кубке Лэйвера — 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Об этом сообщила пресс-служба выставочных соревнований.

Он стал четвёртым участником команды Европы на турнире. Ранее было подтверждено участие испанца Карлоса Алькараса, немца Александра Зверева и датчанина Хольгера Руне. Имена ещё двух игроков команды будут озвучены позднее.

В этом сезоне состоится уже восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера. Отметим, что капитаном команды Европы впервые станет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа.

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