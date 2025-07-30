Андрей Рублёв без проблем вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв обыграл французского спортсмена 126-ю ракетку мира Юго Гастона в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Счёт — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 25 минут. За это время Рублёв реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных, выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок. Гастону удалось реализовать один брейк-пойнт из пяти и выполнить один эйс. Также он допустил четыре двойные ошибки.

В следующем круге соревнований на хардовом покрытии в Канаде Андрей Рублёв сыграет с сильнейшим в матче Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Лоренцо Сонего (Италия).