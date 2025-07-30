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Мэдисон Киз разгромила Зигемунд и вышла в третий круг «тысячника» в Монреале

Мэдисон Киз разгромила Зигемунд и вышла в третий круг «тысячника» в Монреале
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Во втором раунде она победила немку Лауру Зигемунд (54-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 18:10 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Лаура Зигемунд
54
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. За это время Киз выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала Мэдисон Киз поспорит с победительницей матча Кэти Макнелли (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

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