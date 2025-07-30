Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в карьере на хардовом покрытии

Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв в 250-й раз в своей профессиональной карьере выиграл матч на харде. Сегодня, 30 июля, он обыграл французского спортсмена 126-ю ракетку мира Юго Гастона в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Счёт — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 25 минут. За это время Рублёв реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных, выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок.

В третьем круге турнира в Канаде Андрей Рублёв сыграет с сильнейшим в матче между китайцем Бу Юньчаокэтэ (76-я ракетка мира) и итальянцем Лоренцо Сонего (38-й номер рейтинга).