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Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в карьере на хардовом покрытии

Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в карьере на хардовом покрытии
Андрей Рублёв
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв в 250-й раз в своей профессиональной карьере выиграл матч на харде. Сегодня, 30 июля, он обыграл французского спортсмена 126-ю ракетку мира Юго Гастона в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Счёт — 6:2, 6:3.

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Юго Гастон
126
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

Матч длился 1 час 25 минут. За это время Рублёв реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных, выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок.

В третьем круге турнира в Канаде Андрей Рублёв сыграет с сильнейшим в матче между китайцем Бу Юньчаокэтэ (76-я ракетка мира) и итальянцем Лоренцо Сонего (38-й номер рейтинга).

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