Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке в Монреале, упустив тройной матчбол

Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке в Монреале, упустив тройной матчбол
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго раунда она потерпела поражение от японки Наоми Осаки (49-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6.

Самсонова подавала на матч при счёте 6:4, 5:4 и имела тройной матчбол (40-0).

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 3
4 		7 8 6
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. За это время Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Осаки восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в 1/8 финала турнира в Монреале Наоми Осака поборется с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Елена Остапенко (Латвия).

Календарь турнира в Монреале
Сетка турнира в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android