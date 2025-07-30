Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке в Монреале, упустив тройной матчбол
Поделиться
16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго раунда она потерпела поражение от японки Наоми Осаки (49-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6.
Самсонова подавала на матч при счёте 6:4, 5:4 и имела тройной матчбол (40-0).
Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 18:10 МСК
16
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|3
|
|7 8
|6
49
Наоми Осака
Н. Осака
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. За это время Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Осаки восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в 1/8 финала турнира в Монреале Наоми Осака поборется с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Елена Остапенко (Латвия).
Комментарии
- 30 июля 2025
-
21:58
-
21:35
-
21:28
-
20:50
-
20:46
-
20:22
-
19:41
-
19:26
-
19:13
-
14:54
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:09
-
12:00
-
11:54
-
11:44
-
11:32
-
11:13
-
11:00
-
10:32
-
10:12
-
09:54
-
09:37
-
07:04
-
06:10
-
05:54
-
05:08
-
03:48
-
03:48
-
03:42
-
02:29
-
02:22
-
01:36