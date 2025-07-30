Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке в Монреале, упустив тройной матчбол

16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго раунда она потерпела поражение от японки Наоми Осаки (49-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6.

Самсонова подавала на матч при счёте 6:4, 5:4 и имела тройной матчбол (40-0).

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. За это время Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Осаки восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в 1/8 финала турнира в Монреале Наоми Осака поборется с победительницей матча Рената Сарасуа (Мексика) — Елена Остапенко (Латвия).