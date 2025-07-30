Бен Шелтон вышел в третий круг турнира в Торонто, обыграв Маннарино

Американский теннисист седьмая ракетка мира Бен Шелтон пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В двух сетах он обыграл французского спортсмена Адриана Маннарино (94-я ракетка мира). Счёт — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 5 минут. За это время Шелтон реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных, выполнил 14 подач навылет и допустил три двойные ошибки. Маннарино не удалось реализовать один брейк-пойнт. Он также выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку.

В следующем круге соревнований на хардовом покрытии в Канаде Бен Шелтон сыграет с сильнейшим в матче Брэндон Накашима (США) — Итан Куинн (США).