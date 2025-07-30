Бен Шелтон вышел в третий круг турнира в Торонто, обыграв Маннарино
Поделиться
Американский теннисист седьмая ракетка мира Бен Шелтон пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В двух сетах он обыграл французского спортсмена Адриана Маннарино (94-я ракетка мира). Счёт — 6:2, 6:3.
Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 19:40 МСК
94
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Матч длился 1 час 5 минут. За это время Шелтон реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных, выполнил 14 подач навылет и допустил три двойные ошибки. Маннарино не удалось реализовать один брейк-пойнт. Он также выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку.
В следующем круге соревнований на хардовом покрытии в Канаде Бен Шелтон сыграет с сильнейшим в матче Брэндон Накашима (США) — Итан Куинн (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2025
-
21:58
-
21:35
-
21:28
-
20:50
-
20:46
-
20:22
-
19:41
-
19:26
-
19:13
-
14:54
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:56
-
12:09
-
12:00
-
11:54
-
11:44
-
11:32
-
11:13
-
11:00
-
10:32
-
10:12
-
09:54
-
09:37
-
07:04
-
06:10
-
05:54
-
05:08
-
03:48
-
03:48
-
03:42
-
02:29
-
02:22
-
01:36