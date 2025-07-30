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«Я была потрясена». Осака — о победе над Самсоновой, которая не реализовала три матчбола

«Я была потрясена». Осака — о победе над Самсоновой, которая не реализовала три матчбола
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 18:10 МСК
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 3
4 		7 8 6
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Она определённо выложилась по полной, и я была просто потрясена. Не знала, стоит ли мне тоже пробивать виннерсы. Но через какое-то время я просто стала стараться удерживать мяч на корте», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

Самсонова подавала на матч при счёте 6:4, 5:4 и имела тройной матчбол (40-0). Россиянка также имела преимущество на тай-брейке — 5:2.

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