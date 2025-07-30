«Я была потрясена». Осака — о победе над Самсоновой, которая не реализовала три матчбола

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой во втором круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

«Она определённо выложилась по полной, и я была просто потрясена. Не знала, стоит ли мне тоже пробивать виннерсы. Но через какое-то время я просто стала стараться удерживать мяч на корте», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

Самсонова подавала на матч при счёте 6:4, 5:4 и имела тройной матчбол (40-0). Россиянка также имела преимущество на тай-брейке — 5:2.