Парный матч Андреевой и Шнайдер в Монреале был прерван при двойном матчболе их соперниц

Матч российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в парном разряде был прерван из-за дождя. На старте соревнований они играют с дуэтом Ольга Данилович (Сербия)/Се Шувэй (Тайвань). Встреча была прервана при счёте 7:6 (7:4), 5:4 (40-15) в пользу соперниц россиянок.

Кроме того, был остановлен матч в одиночном разряде между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Еленой Остапенко из Латвии при счёте 2:1 в пользу Остапенко.

«Тысячник» в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой в одиночном разряде является американка Джессика Пегула.