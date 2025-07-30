Парный матч Андреевой и Шнайдер в Монреале был прерван при двойном матчболе их соперниц
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Матч российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в парном разряде был прерван из-за дождя. На старте соревнований они играют с дуэтом Ольга Данилович (Сербия)/Се Шувэй (Тайвань). Встреча была прервана при счёте 7:6 (7:4), 5:4 (40-15) в пользу соперниц россиянок.
Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
30 июля 2025, среда. 19:30 МСК
Ольга Данилович
Се Шувэй
О. Данилович С. Шувэй
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Кроме того, был остановлен матч в одиночном разряде между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Еленой Остапенко из Латвии при счёте 2:1 в пользу Остапенко.
«Тысячник» в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой в одиночном разряде является американка Джессика Пегула.
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