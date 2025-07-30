Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Парный матч Андреевой и Шнайдер в Монреале был прерван при двойном матчболе их соперниц

Парный матч Андреевой и Шнайдер в Монреале был прерван при двойном матчболе их соперниц
Комментарии

Матч российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в парном разряде был прерван из-за дождя. На старте соревнований они играют с дуэтом Ольга Данилович (Сербия)/Се Шувэй (Тайвань). Встреча была прервана при счёте 7:6 (7:4), 5:4 (40-15) в пользу соперниц россиянок.

Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
30 июля 2025, среда. 19:30 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
О. Данилович С. Шувэй
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Кроме того, был остановлен матч в одиночном разряде между мексиканкой Ренатой Сарасуа и Еленой Остапенко из Латвии при счёте 2:1 в пользу Остапенко.

«Тысячник» в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой в одиночном разряде является американка Джессика Пегула.

Материалы по теме
Людмила Самсонова проиграла Наоми Осаке в Монреале, упустив тройной матчбол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android