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Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в первом круге «тысячника» в Монреале в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в первом круге «тысячника» в Монреале в паре
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в парном разряде. На старте соревнований они потерпели поражение от дуэта Ольга Данилович (Сербия)/Се Шувэй (Тайвань) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
30 июля 2025, среда. 19:30 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
О. Данилович С. Шувэй
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В одиночном разряде Мирра Андреева вышла в третий круг, где сыграет с американкой Маккартни Кесслер. Диана Шнайдер проиграла во втором круге чешке Мари Боузковой.

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