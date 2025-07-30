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Андрей Рублёв оценил победу во втором круге «Мастерса» в Торонто

Андрей Рублёв оценил победу во втором круге «Мастерса» в Торонто
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Юго Гастоном во втором круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Россиянин выиграл со счётом 6:2, 6:3.

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Юго Гастон
126
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

«У него потрясающее касание, потрясающие ноги. Против таких игроков нормально сбиваться с ритма. Поэтому важно прибавить и не дать им время, потому что всё это для них естественно», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В следующем круге соревнований на хардовом покрытии в Канаде Андрей Рублёв сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. В прошлом году россиянин играл в финале этого «Мастерса», где уступил австралийцу Алексею Попырину.

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