Стал известен соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Торонто

Итальянский теннисист 38-я ракетка мира Лоренцо Сонего обыграл соперника из Китая Бу Юньчаокэтэ (76-я ракетка мира) в матче второго круга престижного турнира в Торонто (Канада). Счёт — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 19 минут. За это время Сонего реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных, выполнил семь подач навылет и допустил пять двойных ошибок.

В третьем круге соревнований на хардовом покрытии он сыграет с 11-м номером мирового рейтинга Андреем Рублёвым. Ранее россиянин в двух сетах оказался сильнее французского спортсмена 126-й ракетки мира Юго Гастона. Счёт — 6:2, 6:3.

Очная встреча между Рублёвым и Сонего будет пятой по счёту. Спортсмены равное количество раз побеждали друг друга в матчах под эгидой АТР.