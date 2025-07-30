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Лоренцо Сонего — Бу Юньчаокэтэ, результат матча 30 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг Торонто

Стал известен соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Торонто
Лоренцо Сонего
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Итальянский теннисист 38-я ракетка мира Лоренцо Сонего обыграл соперника из Китая Бу Юньчаокэтэ (76-я ракетка мира) в матче второго круга престижного турнира в Торонто (Канада). Счёт — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 19 минут. За это время Сонего реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх возможных, выполнил семь подач навылет и допустил пять двойных ошибок.

В третьем круге соревнований на хардовом покрытии он сыграет с 11-м номером мирового рейтинга Андреем Рублёвым. Ранее россиянин в двух сетах оказался сильнее французского спортсмена 126-й ракетки мира Юго Гастона. Счёт — 6:2, 6:3.

Очная встреча между Рублёвым и Сонего будет пятой по счёту. Спортсмены равное количество раз побеждали друг друга в матчах под эгидой АТР.

Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Сонего
38
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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