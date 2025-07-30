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Ханьюй Го — Ига Швёнтек, результат матча 30 июля 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA 1000 Монреаль

Ига Швёнтек одержала победу в первом матче после титула на Уимблдоне-2025
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Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Во втором раунде она обыграла китаянку Ханьюй Го (259-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 21:55 МСК
Ханьюй Го
259
Китай
Ханьюй Го
Х. Го
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Швёнтек выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть двойных ошибок из восьми. На счету Го ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге «тысячника» в Монреале Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ева Лис (Германия).

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