Ига Швёнтек одержала победу в первом матче после титула на Уимблдоне-2025

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Во втором раунде она обыграла китаянку Ханьюй Го (259-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Швёнтек выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть двойных ошибок из восьми. На счету Го ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге «тысячника» в Монреале Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ева Лис (Германия).