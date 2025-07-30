Андрей Рублёв сравнил условия игры на «Мастерсе» в Торонто и Монреале

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что «Мастерс» в Канаде ему нравится играть больше в Монреале, чем в Торонто.

— В прошлом году ты хорошо отыграл в Монреале, насколько его условия отличаются от тех, что здесь?

— Да, для меня там более благоприятно, совершенно другие условия. Корты не быстрые, не медленные, играбельные. Много розыгрышей, нужно бегать, думать. Было легче контролировать мяч. Здесь очень быстрый корт, очень сложно контролировать мяч, он будто летает повсюду. Сложно попасть в ритм, мяч иногда странно летит, ты делаешь одно и то же, а он улетает на пять метров. С каждым такое случается, если посмотреть тренировки и матчи, — сказал Рублёв в эфире Tennis Channel.

Напомним, места проведения канадского «Мастерса» ежегодно меняются между двумя городами — Торонто и Монреалем.